Косатки начали атаковать лодки у берегов Испании и Франции из мести браконьерам

Косатки начали топить малые суда у европейских берегов в надежде отомстить за раненную браконьерами самку. Об этом пишет газета The Telegraph.
По данным источника, 21 июля косатки атаковали моряков у испанского берега Бискайского залива — рыбаков спасла испанская береговая охрана.
Ученые считают, что агрессивному поведению рыб научила самка косатки по имени Белая Глэдис, после того, как она получила ранения в ловушке браконьеров.
Это не первый раз, когда косатки начинают вести себя агрессивно по отношению к морякам: начиная с 2020 года было зафиксировано 29 нападений рыб, а за пять лет они потопили шесть судов. Эксперты опасаются, что география нападения неуклонно расширяется: ранее косатки действовали только в Гибралтаре, а теперь атакуют корабли у берегов Франции и Испании, передает The Telegraph.
Интеллект этих животных также позволяет им осуществлять высокоорганизованную стайную охоту. Так, осенью прошлого года группа ученых впервые смогла снять на видео нападение стаи китов на 18-метровых китовых акул.
Ученые заметили, что дикие косатки начали дарить людям угощения. Теперь эксперты подозревают, что киты могут таким образом манипулировать человеком. Косатки — одни из самых умных и «общительных» китов. До этого они уже демонстрировали способность к совместной охоте с людьми. Например, в Австралии они охотятся вместе с китобоями, но при этом никогда не было замечено, чтобы они делились с ними своей добычей.