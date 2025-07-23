Косатки начали атаковать лодки у берегов Испании и Франции из мести браконьерам

Ученые заметили, что дикие косатки начали дарить людям угощения. Теперь эксперты подозревают, что киты могут таким образом манипулировать человеком. Косатки — одни из самых умных и «общительных» китов. До этого они уже демонстрировали способность к совместной охоте с людьми. Например, в Австралии они охотятся вместе с китобоями, но при этом никогда не было замечено, чтобы они делились с ними своей добычей.