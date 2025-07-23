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Омичам могут дать дополнительные рейсы в Баку

Росавиация дала еще одному перевозчику разрешение на рейсы из Омска в Баку.

Источник: Freepik

Во второй половине июля 2025 года Росавиация выпустила приказ о допуске авиаперевозчиков к осуществлению международных рейсов. В документе в том числе фигурирует рейс по маршруту «Омск — Баку».

Разрешение осуществлять полеты по данному направлению получено компанией «Ютэйр». Установленный лимит — 3 рейса в столицу Азербайджана в неделю.

Стоит отметить, что перевозчик получил разрешение на полеты в Баку из 4 населенных пунктов страны. О планах на непосредственный запуск рейсов по данному направлению, в том числе из Омска, представители авиакомпании пока не объявляли.

Напомним, «Ютэйр» в случае положительного решения по маршруту «Омск — Баку» придется конкурировать с «ИрАэро», выполняющим рейсы раз в неделю, по воскресеньям.