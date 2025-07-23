Омичам могут дать дополнительные рейсы в Баку

Во второй половине июля 2025 года Росавиация выпустила приказ о допуске авиаперевозчиков к осуществлению международных рейсов. В документе в том числе фигурирует рейс по маршруту «Омск — Баку».
Разрешение осуществлять полеты по данному направлению получено компанией «Ютэйр». Установленный лимит — 3 рейса в столицу Азербайджана в неделю.
Стоит отметить, что перевозчик получил разрешение на полеты в Баку из 4 населенных пунктов страны. О планах на непосредственный запуск рейсов по данному направлению, в том числе из Омска, представители авиакомпании пока не объявляли.
Напомним, «Ютэйр» в случае положительного решения по маршруту «Омск — Баку» придется конкурировать с «ИрАэро», выполняющим рейсы раз в неделю, по воскресеньям.