Чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси

Сообщается, что представители милицейского ведомства с пакистанскими коллегами провели ряд экспертных консультаций по взаимодействию в сфере труда и трудоустройства. Так, предметно обсуждались правовые механизмы сотрудничества, касаемо перспектив пребывания в Беларусь квалифицированных работников из Пакистана, а также подготовка проекта соответствующего меморандума.