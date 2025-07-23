12 км с годовалым сыном пробежала казахстанка по горной трассе марафона

Интересным событием на мероприятии власти региона назвали забег участницы из Астаны Меруерт Халеловой. Она пробежала 12 километров с годовалым сыном за спиной по сложной горной трассе.
Я хотела показать, что материнство — это не ограничение, а сила. Мы с сыном преодолели этот путь вместе. Моему сыну ровно год. Он сидел у меня в переноске. Иногда дремал, иногда держался за меня своими маленькими пальчиками. Это был наш путь. Не просто спортивная трасса, а история про любовь, про связь, про силу. Но мы были не вдвоем — каждый участник, кого мы встречали, улыбался и поддерживал нас.
Трасса проходила по пересеченной местности с перепадом высот и каменистыми тропами, рассказали в акимате.
Меруерт показала отличную физическую форму и ответственное отношение к подготовке к соревнованиям, ведь участие с малышом требует не только сил, но и полной концентрации. Ребёнок во время забега находился в специальном туристическом рюкзаке.
Это достижение может быть подано на рассмотрение Guinness World Records, ITRA и спортивных организаций Казахстана как возможный неофициальный рекорд в истории трейлового бега.