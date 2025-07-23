12 км с годовалым сыном пробежала казахстанка по горной трассе марафона

Я хотела показать, что материнство — это не ограничение, а сила. Мы с сыном преодолели этот путь вместе. Моему сыну ровно год. Он сидел у меня в переноске. Иногда дремал, иногда держался за меня своими маленькими пальчиками. Это был наш путь. Не просто спортивная трасса, а история про любовь, про связь, про силу. Но мы были не вдвоем — каждый участник, кого мы встречали, улыбался и поддерживал нас.