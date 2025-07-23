Брат главкома ВСУ Сырского отказался от общения со СМИ: Олег Сырский назвал причину

Брат главкома ВСУ Александра Сырского Олег после появления сообщений о переводе в РФ денег на лечение отца заявил, что его «родителей облили грязью» и отказался от комментариев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский.
Ранее сообщалось, что Олег Сырский, проживающий с родителями в России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.
Член думского комитета по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что денежные средства, перечисленные главнокомандующим ВСУ Александром Сырским для лечения родителей в России, достигнут получателей.