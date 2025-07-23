Семья с 11 детьми из Усолья-Сибирского награждена орденом «Родительская слава»

Ранее КП-Иркутск уже связывалась с сибиряками и узнавала, как им удается справляться с бытом. Олеся и Вадим живут в браке уже больше 20 лет, познакомились на дне рождении общих друзей и моментально влюбились. Первый ребенок родился в 2001 году, в среднем между ребятами разница в возрасте максимум два года.