Семья с 11 детьми из Усолья-Сибирского награждена орденом «Родительская слава»

Олеся и Вадим Черныговы из Усолья-Сибирского награждены орденом «Родительская слава» за воспитание 11 детей! Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, тем самым отметив большие заслуги в укреплении института семьи.
Ранее КП-Иркутск уже связывалась с сибиряками и узнавала, как им удается справляться с бытом. Олеся и Вадим живут в браке уже больше 20 лет, познакомились на дне рождении общих друзей и моментально влюбились. Первый ребенок родился в 2001 году, в среднем между ребятами разница в возрасте максимум два года.
— В этой большой семье труд в большом почете. Глава семейства работает в строительной кампании и приучает к труду своих детей, по хозяйству хлопочет Олеся Петровна. Черныговы активные участники областных конкурсов. Так, в 2021 году они вошли в число победителей конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям. В 2022 году семья участвовала в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей — стали третьими в номинации «Лучшая городская усадьба», — рассказывает губернатор Игорь Кобзев.
Отметим, многодетная мама в 2023 году была награждена Почетным знаком «Материнская слава», а также стала победительницей третьей ежегодной Общественной премии «Мать-героиня».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заместитель губернатора Иркутской области награжден государственной медалью.