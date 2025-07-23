Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья с 11 детьми из Усолья-Сибирского награждена орденом «Родительская слава»

Олеся и Вадим Черныговы живут в браке уже больше 20 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Олеся и Вадим Черныговы из Усолья-Сибирского награждены орденом «Родительская слава» за воспитание 11 детей! Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, тем самым отметив большие заслуги в укреплении института семьи.

Ранее КП-Иркутск уже связывалась с сибиряками и узнавала, как им удается справляться с бытом. Олеся и Вадим живут в браке уже больше 20 лет, познакомились на дне рождении общих друзей и моментально влюбились. Первый ребенок родился в 2001 году, в среднем между ребятами разница в возрасте максимум два года.

— В этой большой семье труд в большом почете. Глава семейства работает в строительной кампании и приучает к труду своих детей, по хозяйству хлопочет Олеся Петровна. Черныговы активные участники областных конкурсов. Так, в 2021 году они вошли в число победителей конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям. В 2022 году семья участвовала в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей — стали третьими в номинации «Лучшая городская усадьба», — рассказывает губернатор Игорь Кобзев.

Отметим, многодетная мама в 2023 году была награждена Почетным знаком «Материнская слава», а также стала победительницей третьей ежегодной Общественной премии «Мать-героиня».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заместитель губернатора Иркутской области награжден государственной медалью.