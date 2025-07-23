В Хабаровском крае с водителя взыскали 1,2 млн за наезд на водоколонку

В Хабаровском крае с водителя взыскали более 1,2 миллиона рублей за повреждение водоколонки. Об этом сообщили в пресс-службе Верхнебуреинского районного суда.
Инцидент произошёл в посёлке Чегдомын. Мужчина, управляя автомобилем, не справился с управлением и снёс водозаборную колонку, которая находилась в муниципальной собственности. Повреждённое оборудование восстановлению не подлежало, и администрация района заказала его замену.
На замену колонки из бюджета было потрачено 1 241 950 рублей. Водитель признал, что виновен в аварии, но попытался оспорить размер расходов. Суд изучил представленные документы и счёл затраты обоснованными.
Решением суда водитель обязан возместить ущерб в полном объёме, а также выплатить государственную пошлину в размере 27 419 рублей, которую ранее оплатил истец. Решение вступило в силу.