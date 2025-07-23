В Хабаровском крае с водителя взыскали 1,2 млн за наезд на водоколонку

Инцидент произошёл в посёлке Чегдомын. Мужчина, управляя автомобилем, не справился с управлением и снёс водозаборную колонку, которая находилась в муниципальной собственности. Повреждённое оборудование восстановлению не подлежало, и администрация района заказала его замену.