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В Ростовской области сбили 11 БПЛА в ночь на 23 июля

В ночь на среду в Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 23 июля, в Ростовской области сбили 11 беспилотников самолетного типа. Воздушную атаку отразили дежурные средства ПВО в период с 23:40 вторника, 22 июля, по 7:00 среды, 23 июля. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего ночью по стране было перехвачено и уничтожено 33 БПЛА. Из них 12 сбили над Тульской областью, шесть — над Нижегородской, два — над Брянской и по одному — над Курской и Калужской областями.

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