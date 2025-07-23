В Ростовской области сбили 11 БПЛА в ночь на 23 июля

В ночь на среду, 23 июля, в Ростовской области сбили 11 беспилотников самолетного типа. Воздушную атаку отразили дежурные средства ПВО в период с 23:40 вторника, 22 июля, по 7:00 среды, 23 июля. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего ночью по стране было перехвачено и уничтожено 33 БПЛА. Из них 12 сбили над Тульской областью, шесть — над Нижегородской, два — над Брянской и по одному — над Курской и Калужской областями.
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