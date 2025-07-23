В Канске возбуждено дело из-за вандализма на воинском захоронении

В Канске возбуждено уголовное дело по факту уничтожения беседки на воинском захоронении.
20 июля 2025 года на Абанском кладбище города неизвестные лица повредили беседку, установленную в память о погибшем участнике специальной военной операции.
Следственный отдел по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье 243.4 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уничтожение воинских захоронений.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизу. В настоящее время устанавливаются личности виновных. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске школьники разрисовали вагоны и попались полицейским.