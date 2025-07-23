Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещало своим бойцам «девочек и баню», если те успешно выполнят задачи в Сумской области. Об этом рассказал пленный солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин.
Пленный отметил, что украинские офицеры обещали ему «подъемные» по контракту в размере 50 тысяч гривен.
— Нам говорили, что идете туда, возвращаетесь оттуда успешно, и, мол, будет совершенно другое отношение, девочки, баня. По итогу мы этого не увидели — показуха, — рассказал Попелышкин в разговоре с ТАСС.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют». Однако пятеро солдат поддержали его и сдались вместе с ним.