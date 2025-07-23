Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью

Как писал Telegram-канал Shot, Александр Сырский вновь вышел на связь с родителями после ухудшения состояния здоровья отца. Сначала пожилого мужчину лечили во Владимире, но врачи не смогли помочь, после чего родители были отправлены на лечение и реабилитацию в Московский регион. По информации канала, на это было переведено около одного миллиона рублей.