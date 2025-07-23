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В Кузбассе задержали сбежавшего неделю назад из колонии заключенного

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске.

Источник: Аргументы и факты

В Кузбассе задержали сбежавшего неделю назад из колонии-поселения в Анжеро-Судженске заключенного. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУФСИН Кемеровской области.

«23 июля в г. Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения № 31», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О побеге осужденного за кражу Бобровского стало известно 16 июля. Наказание 36-летний мужчина отбывал в колонии № 31 (город Анжеро-Судженск). ГУФСИН по региону сообщало также об особых приметах заключенного в виде татуировок.

Ранее сообщалось, что во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке.