В Кузбассе задержали сбежавшего неделю назад из колонии заключенного

В Кузбассе задержали сбежавшего неделю назад из колонии-поселения в Анжеро-Судженске заключенного. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУФСИН Кемеровской области.
«23 июля в г. Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения № 31», — сообщили в пресс-службе ведомства.
О побеге осужденного за кражу Бобровского стало известно 16 июля. Наказание 36-летний мужчина отбывал в колонии № 31 (город Анжеро-Судженск). ГУФСИН по региону сообщало также об особых приметах заключенного в виде татуировок.
Ранее сообщалось, что во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке.