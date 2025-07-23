Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете в условиях плана «Ковер»

Первые сообщения о задержках на вылет из Самары поступили ближе к восьми вечера, после того, как Подмосковье атаковали беспилотники и в столичных аэропортах ввели план «Ковер». Сначала речь шла о переносе на час. Временным «перекрытием неба» уже мало кого удивишь, так что сотни туристов спокойно расселись в аэропортовых ресторанах, поглядывая на онлайн-табло и потягивая Жигулевское пиво. О том, что это только начало — никто, в том числе корреспондент «Газеты.Ru», не догадывался, пока голос из динамиков не стал каждые полчаса сообщать о переносе вылета.