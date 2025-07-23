Забудьте на день о холодильниках, кондиционерах и вентиляторах: Тысячи жителей Кишинева в жару останутся без электричества — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что 23 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
ул. Алба-Юлия, 91/3, 93, 97, 97/1, 101, 105, 113, 115, 75, 75/13, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, Мусатинилор, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 31, Н. Костин, 61/6, 63A, O. Гибу, 2, 2/2, ⅔, 2/4, 4, 4/2 — с 09:00 до 16:30.
Центр:
шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
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