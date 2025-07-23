Двойник Земли Kepler-452b был открыт 10 лет назад

Однако даже если парниковый эффект на планете силен из-за высокой концентрации CO2, и ее средняя температура равна 48 градусам (по сравнению с 15 градусами на Земле) — это все равно не приговор. На полюсах температура не будет превышать пригодные для жизни 25 градусов, а из-за особенностей атмосферной циркуляции, предсказанной моделью, океаны будут испаряться в космос очень долго, в течение более чем 10 млрд лет. С учетом того, что возраст звезды оценивается в 6 млрд лет (на 1,5 млрд лет старше Земли), вода бы еще не успела исчезнуть с поверхности.