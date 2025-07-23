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ЕС получил от Китая серьезное представление: В минкоммерции КНР объяснили суть проблемы

Минкоммерции Китая сделало серьезное представление ЕС за санкции против компаний.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил от министра коммерции Китая Ван Вэньтао серьезное представление за решение Евросоюза внести в 18-й пакет антироссийских санкций, принятый несколько дней назад, китайские финансовые учреждения. Об этом говорится на официальном сайте китайского ведомства.

В публикации подчеркивается, что 22 июля Вэньтао и Шефчович в ходе видеоконференции обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС.

«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — заключили в Минкоммерции КНР.

Ранее в ведомстве заявили, что власти Китайской Народной Республики будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ведомство добавило, что рестрикции плохо влияют на торговые отношения Китая и Евросоюза.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 18-й пакет санкций против России, заявил, что нормальное сотрудничество между компаниями Китая и Российской Федерации не должно подвергаться чьему-либо внешнему вмешательству.

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