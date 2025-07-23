ЕС получил от Китая серьезное представление: В минкоммерции КНР объяснили суть проблемы

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил от министра коммерции Китая Ван Вэньтао серьезное представление за решение Евросоюза внести в 18-й пакет антироссийских санкций, принятый несколько дней назад, китайские финансовые учреждения. Об этом говорится на официальном сайте китайского ведомства.