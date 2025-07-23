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Тольяттинский «Акрон» планирует усилиться новыми игроками в начале сезона

К старту Премьер-лиги «красно-черные» подошли только с двумя новичками: вратарем Виталием Гудиевым и полузащитником Хетагом Хосоновым.

К старту Премьер-лиги «красно-черные» подошли только с двумя новичками: вратарем Виталием Гудиевым и полузащитником Хетагом Хосоновым.

Напомним, в первом туре чемпионата тольяттинцы в Самаре сыграли вничью с «Крыльями Советов» — 1:1 (6+). У «молодых и звонких» отличился защитник Йонуц Неделчару, у «зелено-бело-синих» — форвард Вадим Раков.

При этом «Акрон» за лето успел подписать только двух новых футболистов. Речь идет о Гудиеве (перешел из «Факела») и Хосонове (перебрался из столичного «Торпедо»).

«Все будет. Не все складывается, как хотелось бы, к сожалению. Ведем переговоры, в ближайшее время должны быть оформлены трансферы. Есть желание усилиться, есть деньги, поэтому усиливаться будем», — объяснил владелец «красно-черных» Павел Морозов «Матч ТВ».

Недавно писали, что игроки тольяттинского и самарского клуба вошли в топ-5 лиги по трем показателям.

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