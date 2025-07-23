Мишустин заявил о важности для граждан современных больниц, школ и детсадов

Турчак на мероприятии рассказал, что региональные власти держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая отметил, что работа по строительству нового здания Республиканского классического лицея проводится согласно графику и должна быть окончена в 2026 году.