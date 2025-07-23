Мишустин заявил о важности для граждан современных больниц, школ и детсадов

Современные школы, детские сады и медицинские учреждения имеют большую важность для граждан России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Алтая Андреем Турчаком.
«Современные школы, садики, образовательные учреждения, больницы, поликлиники — это очень важно для людей», — сказал председатель правительства.
Премьер-министр отметил, что современная инфраструктура помогает привлечению инвестиций. Мишустин также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина для Алтая разработана индивидуальная программа социально-экономического развития, в рамках которой предусмотрено финансирование до 2030 года.
Турчак на мероприятии рассказал, что региональные власти держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая отметил, что работа по строительству нового здания Республиканского классического лицея проводится согласно графику и должна быть окончена в 2026 году.
Руководитель региона уточнил, что в 2025 году также планируется осуществить капитальный ремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске. Кроме того, ведется строительство школы в Чемальском районе и трёх детских садов.
Напомним, в ноябре Михаил Мишустин заявил, что запрос на повышение качества образования в России остаётся. По его словам, был создан план действий для улучшения школьного обучения по естественнонаучным дисциплинам.