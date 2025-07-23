«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова рассказала о смерти собаки

— Я хочу нас запомнить такими. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце, — написала исполнительница в своем Telegram-канале.