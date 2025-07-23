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«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова рассказала о смерти собаки

Певица Ольга Бузова сообщила, что ушла из жизни ее собака Ева. Последние несколько дней артистка переживала за питомца — из-за ухудшения состояния здоровья собаку отвезли в клинику. Певица навещала ее, но затем была вынуждена уехать. Несмотря на усилия врачей, спасти Еву не удалось.

Певица Ольга Бузова сообщила, что ушла из жизни ее собака Ева. Последние несколько дней артистка переживала за питомца — из-за ухудшения состояния здоровья собаку отвезли в клинику. Певица навещала ее, но затем была вынуждена уехать. Несмотря на усилия врачей, спасти Еву не удалось.

По словам Бузовой, последние дни Ева не могла передвигаться и ослепла из-за резких скачков сахара в крови. В соцсетях артистка призналась, что чувствует глубокую грусть и одиночество после утраты. Она постоянно была на связи с ветеринарами, надеясь на улучшение состояния собаки.

Певица также поделилась серией фотографий с Евой в своем личном блоге.

— Я хочу нас запомнить такими. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце, — написала исполнительница в своем Telegram-канале.

О плохом состоянии собаки стало известно еще 15 июля: Бузова тогда рассказала, что отвезла питомца в клинику под постоянный присмотр врачей. Артистка пояснила, что у собаки были «проблемы с сахаром» и она почти не видела.