«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова рассказала о смерти собаки

Певица Ольга Бузова сообщила, что ушла из жизни ее собака Ева. Последние несколько дней артистка переживала за питомца — из-за ухудшения состояния здоровья собаку отвезли в клинику. Певица навещала ее, но затем была вынуждена уехать. Несмотря на усилия врачей, спасти Еву не удалось.
По словам Бузовой, последние дни Ева не могла передвигаться и ослепла из-за резких скачков сахара в крови. В соцсетях артистка призналась, что чувствует глубокую грусть и одиночество после утраты. Она постоянно была на связи с ветеринарами, надеясь на улучшение состояния собаки.
Певица также поделилась серией фотографий с Евой в своем личном блоге.
— Я хочу нас запомнить такими. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце, — написала исполнительница в своем Telegram-канале.
О плохом состоянии собаки стало известно еще 15 июля: Бузова тогда рассказала, что отвезла питомца в клинику под постоянный присмотр врачей. Артистка пояснила, что у собаки были «проблемы с сахаром» и она почти не видела.