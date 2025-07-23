Борьба с кибермошенничеством: роль нотариусов и новые законодательные меры

В последние годы одной из наиболее острых проблем в сфере информационной безопасности становится рост кибермошенничества. Мошенники используют разнообразные схемы для похищения личных данных, денежных средств и имущества. На фоне развития технологий и увеличения объема онлайн-операций все чаще в мошеннических схемах преступники стали задействовать так называемых дропперов — лиц, которые добровольно или под влиянием обмана предоставляют свои банковские счета и электронные кошельки мошенникам для перевода украденных денег. Причем эти лица могут стать участниками преступной схемы не только добровольно, но и под влиянием обмана, заблуждения, давления или неосведомленности. Злоумышленники могут выдавать себя за представителей известных компаний или правоохранительных органов, убеждая потенциальных жертв в необходимости сотрудничества, манипулировать через страх и срочность, сообщая об утечке данных или угрозах блокировки счетов и необходимости перевести средства на «безопасный счет», или распространять объявления о «быстром заработке» путем выполнения простых задач.