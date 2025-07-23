Газ придет в северные районы Омской области до конца 2025 года

Речь идет о Тарском, Тевризском и Знаменском районах, которые с 2019 года сталкиваются с перебоями газоснабжения из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения. В 2021-м на нем отремонтировали одну из скважин, но в морозы давление в газопроводе продолжало падать. Жителям приходилось обогреваться при помощи дров, угля и электричества. Власти региона компенсировали часть затрат субсидиями от 9,6 до 23,6 тысяч рублей.