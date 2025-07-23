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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Ростовской области

В Новочеркасске после атаки БПЛА пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду Ростовская область подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 23 июля было сбито 11 БПЛА. В результате атаки в Новочеркасске пострадали три человека, повреждения получили четыре автомобиля. В связи с этим прокуратура Ростовской области проконтролирует соблюдения прав пострадавших и оказание им помощи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

— Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор Новочеркасска Александр Доценко, — говорится в сообщении.

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