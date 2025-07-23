В уфимском суде пройдет процесс по делу о хищении туристических субсидий на 27 млн рублей

В Башкирии перед судом предстанут организаторы хищения туристических субсидий. Об этом рассказала прокуратура республики.
Трое фигурантов — руководители и сотрудник коммерческих организаций — их обвиняют в хищении более 27 миллионов рублей государственных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
По данным следствия, с августа 2020 по сентябрь 2022 года обвиняемые систематически получали компенсации за якобы оказанные туристические услуги, предоставляя в уполномоченную организацию заведомо ложные сведения.
На обвиняемых завели уголовное дело по «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах». На имущество фигурантов стоимостью девять миллионов рублей был наложен арест. Материалы дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.