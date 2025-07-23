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В уфимском суде пройдет процесс по делу о хищении туристических субсидий на 27 млн рублей

В Уфе трех человек осудят за хищение 27 млн рублей туристических субсидий.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перед судом предстанут организаторы хищения туристических субсидий. Об этом рассказала прокуратура республики.

Трое фигурантов — руководители и сотрудник коммерческих организаций — их обвиняют в хищении более 27 миллионов рублей государственных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По данным следствия, с августа 2020 по сентябрь 2022 года обвиняемые систематически получали компенсации за якобы оказанные туристические услуги, предоставляя в уполномоченную организацию заведомо ложные сведения.

На обвиняемых завели уголовное дело по «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах». На имущество фигурантов стоимостью девять миллионов рублей был наложен арест. Материалы дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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