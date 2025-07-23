В уфимском суде пройдет процесс по делу о хищении туристических субсидий на 27 млн рублей

На обвиняемых завели уголовное дело по «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах». На имущество фигурантов стоимостью девять миллионов рублей был наложен арест. Материалы дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.