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Экс-игрок «Крыльев» Роман Ежов объяснил, почему перешел из Самары в «Сочи»

Бывший полузащитник волжан высказался о причинах переезда в новый клуб.

Бывший полузащитник волжан высказался о причинах переезда в новый клуб.

27-летний Роман Ежов был в составе «зелено-бело-синих» с 2020-го по 2025 год. В 142 матчах за них забил 13 голов и выдал 20 результативных передач. Плюс 20 желтых карточек.

После минувшего сезона стал свободным агентом. В начале июля присоединился к «Сочи». Южане как раз вернулись в РПЛ из ФНЛ после стыков с нижегородским «Пари НН». Контракт с «барсами» рассчитан на 3 года.

«Считаю, свой путь в Самаре уже прошел. Относительно долго там играл. Были хорошие и плохие моменты. Но в целом за все благодарен команде. Поэтому решил попробовать что-то новое», — приводит слова Ежова журналист «СЭ» Микеле Антонов.

На днях инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Крылья» взяли в бесплатную аренду на сезон Ильзата Ахметова из «Зенита».

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