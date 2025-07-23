Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын задержанного экс-главы Керчи проживает в Европе

Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, проживает в Европе. У бывшего чиновника есть заграничные паспорта России и Украины, пишет РИА Новости.

Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца.

«Брусаков имеет заграничные национальные паспорта Российской Федерации и Украины, а также сына, который проживает за пределами Российской Федерации в Европе», — следует из документов.

Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксёнова в адрес администрации Керчи.