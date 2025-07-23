Сын задержанного экс-главы Керчи проживает в Европе

Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, проживает в Европе. У бывшего чиновника есть заграничные паспорта России и Украины, пишет РИА Новости.
Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца.
«Брусаков имеет заграничные национальные паспорта Российской Федерации и Украины, а также сына, который проживает за пределами Российской Федерации в Европе», — следует из документов.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксёнова в адрес администрации Керчи.