ИКИ РАН: На Земле произошло осложнение геомагнитной обстановки

В лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук заявили об осложнении геомагнитной обстановки, которое наблюдается примерно с 22:00 по московскому времени 21 июля и по сей день. Эти данные опубликованы на сайте ИКИ РАН.
Отмечается, что на Земле регистрируются геомагнитные возмущения планетарного масштаба, что стало следствием воздействия на Землю быстрых потоков солнечного ветра. Первую короткую магнитную бурю уровня G1 специалисты зафиксировали около 02:00 мск 23 июля.
Это минимальный балл по принятой 5-балльной шкале. В течение суток ожидаются повторные события близкого уровня с возможным усилением до категории G2. Вероятность более сильных бурь крайне низка, она не превышает и одного процента.
В общей сложности, прогнозируют эксперты, магнитная буря будет длиться не больше двух суток, а пик ее придется на 23 июля.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН составила прогноз космической погоды на следующую неделю.
Однако позже ученые заявили, что утром в среду, 23 июля 2025 года, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Возбуждение магнитосферы начнется уже в ночь с 22 на 23 июля, а к 6 утра ожидается пик геомагнитных возмущений. Однако явление будет кратковременным — к полудню фон начнет стабилизироваться.