ИКИ РАН: На Земле произошло осложнение геомагнитной обстановки

Однако позже ученые заявили, что утром в среду, 23 июля 2025 года, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Возбуждение магнитосферы начнется уже в ночь с 22 на 23 июля, а к 6 утра ожидается пик геомагнитных возмущений. Однако явление будет кратковременным — к полудню фон начнет стабилизироваться.