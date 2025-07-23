Black Sabbath высказались о смерти фронтмена Оззи Осборна

Метал-группа Black Sabbath во вторник, 22 июля, высказалась о смерти фронтмена Оззи Осборна.
— Оззи навечно! — написал коллектив в социальной сети Х.
Певец Элтон Джон и рок-группа Metallica в своих социальных сетях также отреагировали на смерть своего коллеги: Джон написал, что рок-артист «завоевал себе место в пантеоне рок-богов».
Метал-музыкант и фронтмен группы Black Sabbath скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Артист страдал болезнью Паркинсона, а в последние годы у него появились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных в результате падения в 2019 году.
6 июля Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath воссоединились и в последний раз вышли на сцену перед публикой в английском городе Бирмингем. В рамках концерта, который длился десять часов, музыканты исполнили свои известные песни, включая War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid. В мероприятии также приняли участие группы Guns N" Roses, Metallica, Slayer, Alice In Chains и другие музыкальные коллективы.