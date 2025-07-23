В Иркутской области доход гостиниц и турбаз вырос на 11% за год

В 2024 году в Иркутской области гостей принимали 549 коллективных средств размещения, что на 68 больше, чем в 2023-м. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, среди них 370 — гостиницы, хостелы и мотели, а 179 — санатории, детские лагеря и турбазы.
Почти половина (46%) этих объектов принадлежит индивидуальным предпринимателям, остальные — компаниям. Больше всего построек расположено в Иркутске — 173. В Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах их 82, 51 и 43 соответственно. Большинство работало круглый год, а каждый пятый — только в сезон.
— В прошлом году 142 места размещения получили звездность: 19 — одну звезду, 45 — две, 51 — три, 22 — четыре и 5 — пять звезд. В среднем у каждого объекта 27 номеров на 72 гостя. Номера люкс составляют 6% от общего фонда, а их средняя площадь — 20 квадратных метров. Чаще всего гости останавливались на срок до 4 ночей, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.
За год средства размещения приняли 1,3 миллиона человек. Основную массу (95,2%) составили россияне, а иностранцы — 4,8%. Среди зарубежных гостей чаще всего встречались приезжие из Китая (39%), Узбекистана (23%) и Тайваня (8%). По сравнению с 2023 годом поток туристов вырос на 17%, причем число россиян увеличилось на 13%, а иностранцев — в два раза.
В этой сфере работали 5 843 человека. Средний доход одного заведения составил 19,5 миллиона рублей — на 11% больше, чем годом ранее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе третий день устраняют последствия ураганного ветра.