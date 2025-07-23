В Иркутской области доход гостиниц и турбаз вырос на 11% за год

— В прошлом году 142 места размещения получили звездность: 19 — одну звезду, 45 — две, 51 — три, 22 — четыре и 5 — пять звезд. В среднем у каждого объекта 27 номеров на 72 гостя. Номера люкс составляют 6% от общего фонда, а их средняя площадь — 20 квадратных метров. Чаще всего гости останавливались на срок до 4 ночей, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.