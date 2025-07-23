Косатка научила сородичей нападать на корабли у берегов Европы: на их счету уже десятки атак

В понедельник испанской береговой охране пришлось спасать двух моряков, чье судно подверглось нападению косаток у берегов Страны Басков. Ученые предполагают, что агрессивное поведение животных может быть связано с травмой самки по кличке Белая Глэдис, которая, по их мнению, научила сородичей атаковать корабли после неприятного инцидента с лодкой или браконьерскими сетями.