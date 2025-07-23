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Косатка научила сородичей нападать на корабли у берегов Европы: на их счету уже десятки атак

Telegraph: Стаи косаток нападают на малые суда у берегов Испании и Франции.

Источник: Комсомольская правда

Стая косаток продолжает атаковать суда в прибрежных водах Европы, сообщает британское издание Telegraph. По данным газеты, за последние пять лет морские хищники потопили уже шесть кораблей, причем частота и география нападений постоянно растут.

В понедельник испанской береговой охране пришлось спасать двух моряков, чье судно подверглось нападению косаток у берегов Страны Басков. Ученые предполагают, что агрессивное поведение животных может быть связано с травмой самки по кличке Белая Глэдис, которая, по их мнению, научила сородичей атаковать корабли после неприятного инцидента с лодкой или браконьерскими сетями.

Первые случаи нападений были зафиксированы в 2020 году — тогда с мая по сентябрь произошло 29 инцидентов в районе Гибралтара. Сейчас ареал косаток расширился до побережья Франции и Испании. Специалисты опасаются, что вскоре хищники могут добраться и до британских вод.

Как ранее писал сайт KP.RU, косатки в очередной раз удивили своим поведением. Животные трут друг дружке спины мочалками из водорослей, красуются в шапочках из дохлых лососей, развлекаются, пиная прогулочные яхты. А недавно «китов-убийц» — так еще называют этих морских животных — «застукали» за любовными играми.