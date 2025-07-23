Россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета

«Если внезапно пропал мобильный интернет, а с ним и возможность связаться с близкими через мессенджеры или соцсети, важно действовать по заранее продуманному плану. В таких ситуациях помогает подготовка и четкие договоренности. Во-вторых, полезно завести второй номер от другого оператора — не всегда отключения затрагивают все сети. Также можно пользоваться SMS как резервным каналом связи. Помимо этого, стоит подготовить краткий список экстренных номеров, который можно сохранить в телефоне и продублировать на бумаге в кошельке или сумке. Это не только номера близких, но и друзей, которые могут быть на связи с нужным человеком, если вы не можете дозвониться напрямую», — отметил Богаткин.