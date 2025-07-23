«Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию». Глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов

А затем Рыженков сообщил, что МИДом поставлена цель для обеспечения белорусов альтернативными вариантами хорошего отдыха вместо европейского. И также Рыженков заметил, что все туристические поездки влияют на укрепление отношений между странами, так как «за туристами всегда идет бизнес».