«Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию». Глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что власти намерены обеспечить белорусам альтернативный отдых на море, сообщил «Первый информационный».
Глава белорусской дипломатии заявил, что МИДом делается все возможное, чтобы белорусы после введения санкций ЕС не были лишены возможности отдыхать у моря.
При этом Рыженков высказался о потерянном отдыхе, к которому привыкли белорусы. Он обратил внимание на возросшие очереди на границе и закрытое авиапространство.
— Очереди на границе. На самолете невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию, куда раньше люди ездили. На Балтике море холодное, но все равно там сотни тысяч отдыхали, — подчеркнул он.
А затем Рыженков сообщил, что МИДом поставлена цель для обеспечения белорусов альтернативными вариантами хорошего отдыха вместо европейского. И также Рыженков заметил, что все туристические поездки влияют на укрепление отношений между странами, так как «за туристами всегда идет бизнес».
Он добавил, что МИД продвигает прямые рейсы «Белавиа»: регулярные и чартеры, и назвал новые направления.
— Будет прямой рейс на известный китайский курорт Санья, во Вьетнам, в Оман наши самолеты летают, — перечислил глава дипломатии Беларуси.
Еще глава МИД Рыженков сказал, какую роль взяла на себя Беларусь вместо стран Балтии.
А еще глава МИД заявил, что Евросоюз закрывается.
Тем временем чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.