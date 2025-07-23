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В «Зените» подтвердили информацию о переходе Ахметова в «Крылья Советов»

27-летний футболист будет выступать за «зелено-бело-синих» в этом сезоне на правах аренды.

27-летний футболист будет выступать за «зелено-бело-синих» в этом сезоне на правах аренды.

Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что речь идет о бесплатном договоре на год. По его информации, волжане будут платить Ильзату 3 млн рублей в месяц. Плюс перечисления от петербургской команды.

Сам Ахметов — воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева». Продолжил карьеру в «Рубине». Оттуда перебрался в ЦСКА и далее — «Краснодар». В начале 2024-го попал в клуб с берегов Невы.

«Ильзат Ахметов переходит из “Зенита” в “Крылья Советов” на правах аренды до конца сезона», — заявил председатель правления петербургского коллектива Александр Медведев Sport24.ru.

А недавно экс-полузащитник самарцев Роман Ежов рассказал, почему перешел в «Сочи».

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