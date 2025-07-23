Баку передал СК России доказательства пыток и убийства азербайджанцев на Урале

Генпрокуратура Азербайджана 1 июля возбудила уголовное дело по статьям об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках. Это произошло после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова, которые были задержаны в рамках спецоперации в Екатеринбурге. В Следственном комитете России утверждают, что один из мужчин умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго еще уточняются.