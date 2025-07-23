Баку передал СК России доказательства пыток и убийства азербайджанцев на Урале

Азербайджан передал Следственному комитету России доказательства пыток и убийства двух граждан республики после их задержания в Екатеринбурге. Об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время визита в Анкару.
По словам Алиева, российская сторона в ответ заявила, что уже проводит собственное расследование по этим фактам.
Генпрокуратура Азербайджана 1 июля возбудила уголовное дело по статьям об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках. Это произошло после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова, которые были задержаны в рамках спецоперации в Екатеринбурге. В Следственном комитете России утверждают, что один из мужчин умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго еще уточняются.
Российское следствие полагает, что задержанные имели отношение к громким убийствам на территории России. По версии следствия, они были причастны к убийству Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на бизнесмена Фехруза Ширинова в 2010-м.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан не признает двойное гражданство, поэтому считает погибших своими гражданами, несмотря на наличие у них российских паспортов. Он добавил, что после проведения экспертиз были установлены признаки избиений, пыток и тяжелых телесных повреждений, приведших к смерти обоих мужчин, передает Report.
В Екатеринбурге 27 июня прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. В ходе проверок двое мужчин скончались. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».