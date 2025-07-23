Язвы и волдыри во рту: В одной из стран запретили пасту Colgate

Поводом стали жалобы 19 пользователей, столкнувшихся с болезненными реакциями после её применения. Среди симптомов — воспаление тканей полости рта, появление язв и волдырей, а также жжение и боль. Регулятор уточнил, что мониторинг случаев продолжается, и призвал граждан сообщать о любых побочных эффектах после использования этой продукции.