Язвы и волдыри во рту: В одной из стран запретили пасту Colgate

Поводом стали жалобы 19 пользователей, столкнувшихся с болезненными реакциями после её применения. Среди симптомов — воспаление тканей полости рта, появление язв и волдырей, а также жжение и боль. Регулятор уточнил, что мониторинг случаев продолжается, и призвал граждан сообщать о любых побочных эффектах после использования этой продукции.
Ранее аналогичные меры были приняты в Бразилии, где власти приостановили продажу зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint после жалоб на побочные эффекты. На этом фоне Роспотребнадзор инициировал проверку аналогичной продукции, представленной в России. Ведомство пообещало оценить качество пасты и принять меры в случае выявления нарушений.