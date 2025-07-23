Москвичам рассказали о погоде в среду

«В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Днем в столице плюс 23 — плюс 25, в Подмосковье плюс 21 — плюс 26 градусов тепла», — рассказал Леус.