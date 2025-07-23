Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами ожидаются в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Днем в столице плюс 23 — плюс 25, в Подмосковье плюс 21 — плюс 26 градусов тепла», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду.
«Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 739 миллиметров ртутного столба», — добавил Леус.