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Москвичам рассказали о погоде в среду

Кратковременные дожди, ливни с грозами ожидаются в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами ожидаются в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Днем в столице плюс 23 — плюс 25, в Подмосковье плюс 21 — плюс 26 градусов тепла», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду.

«Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 739 миллиметров ртутного столба», — добавил Леус.