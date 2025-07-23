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Ночью на Земле произошла слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря наблюдалась в период с полуночи до 3 часов по мск.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью на Земле наблюдалась слабая магнитная буря, класса G1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, магнитная буря произошла из-за потоков солнечного ветра, достигших нашей планеты и вызвавших поздним вечером вторника возмущение геомагнитного поля.

«В период с полуночи до 3 часов ночи отмечалась слабая магнитная буря, класса G1», — сообщил Леус.

По его словам, сейчас возмущения геомагнитного поля Земли сохраняются, однако до уровня магнитной бури они не дотягивают.

В официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили, что осложняться геомагнитная обстановка планеты начала вчера около 22 часов по мск. Магнитосфера Земли, как ожидается, будет выведена из равновесия в течение не более 2 суток. Пик геомагнитных возмущений придется на среду, 23 июля.

Ранее астроном Александр Киселев предупредил об опасности роста вспышек на Солнце.