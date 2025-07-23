Ночью на Земле произошла слабая магнитная буря

В официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили, что осложняться геомагнитная обстановка планеты начала вчера около 22 часов по мск. Магнитосфера Земли, как ожидается, будет выведена из равновесия в течение не более 2 суток. Пик геомагнитных возмущений придется на среду, 23 июля.