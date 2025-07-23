Российские танки в зоне СВО доказывают превосходство над зарубежными аналогами: вот в чем преимущество

Представители корпорации подчеркнули, что по подвижности российские танки уже превосходят большинство иностранных конкурентов. Однако главное преимущество заключается именно в комплексном подходе, который обеспечивает превосходство отечественной бронетехники даже над самыми современными зарубежными аналогами.