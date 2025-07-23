Российские танки в зоне СВО доказывают превосходство над зарубежными аналогами: вот в чем преимущество

Госкорпорация «Ростех» заявила о значительном превосходстве российских танков над зарубежными аналогами по комплексному показателю боевой эффективности. Как сообщили в компании, это подтверждается опытом специальной военной операции.
По данным «Ростеха», оценка боевой эффективности включает два основных компонента. Первый охватывает прямые характеристики боевой машины: подвижность, уровень защиты, огневую мощь, ситуационную осведомленность экипажа и современность электронного оборудования.
Второй учитывает косвенные факторы: адаптацию к различным условиям боя, разнообразие поражаемых целей, удобство ремонта, стоимость эксплуатации, технологичность производства и тактику применения.
Представители корпорации подчеркнули, что по подвижности российские танки уже превосходят большинство иностранных конкурентов. Однако главное преимущество заключается именно в комплексном подходе, который обеспечивает превосходство отечественной бронетехники даже над самыми современными зарубежными аналогами.
Прежде сообщалось, что ПТРК «Корнет» также прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО. В частности, российские бойцы разносили этими комплексами якобы «неуязвимые» Challenger-2 и другую хваленую западную технику.