За год в Башкирии зафиксировали на 3,2% больше случаев инфаркта миокарда

В 2024 году в республике было зарегистрировано 3 807 случаев инфаркта миокарда, что на 3,2% превышает показатели 2023-го. Это следует из данных, указанных в программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Наиболее значительный рост отмечен в Гафурийском и Дуванском районах (в 2,5 раза), Мишкинском (2,4 раза), Иглинском (2,2 раза), Архангельском (2,1 раза), а также в Татышлинском и Бакалинском районах (в 2 раза).
Также в группе риска оказались:
— Бураевский район (+88,9%).
— Салаватский район (+74,9%).
— Ермекеевский район (+72,9%).
— Кугарчинский район (+60,9%).
— Илишевский район (+60,3%).
— Миякинский район (+47,1%).
— Сибай (+63,8%).
Специалисты отмечают, что инфаркты чаще всего развиваются у пожилых пациентов с коморбидными состояниями — при сочетании сердечно-сосудистых заболеваний с сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких или онкологическими заболеваниями. В таких случаях инфаркт может стать опасным осложнением основных болезней.
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