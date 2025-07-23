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За год в Башкирии зафиксировали на 3,2% больше случаев инфаркта миокарда

В Башкирии на 3,2% участились случаи инфаркта миокарда.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в республике было зарегистрировано 3 807 случаев инфаркта миокарда, что на 3,2% превышает показатели 2023-го. Это следует из данных, указанных в программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наиболее значительный рост отмечен в Гафурийском и Дуванском районах (в 2,5 раза), Мишкинском (2,4 раза), Иглинском (2,2 раза), Архангельском (2,1 раза), а также в Татышлинском и Бакалинском районах (в 2 раза).

Также в группе риска оказались:

— Бураевский район (+88,9%).

— Салаватский район (+74,9%).

— Ермекеевский район (+72,9%).

— Кугарчинский район (+60,9%).

— Илишевский район (+60,3%).

— Миякинский район (+47,1%).

— Сибай (+63,8%).

Специалисты отмечают, что инфаркты чаще всего развиваются у пожилых пациентов с коморбидными состояниями — при сочетании сердечно-сосудистых заболеваний с сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких или онкологическими заболеваниями. В таких случаях инфаркт может стать опасным осложнением основных болезней.

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