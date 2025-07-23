Тысячи жителей Кишинева ждет настоящий ад: В такое пекло отключат воду на целый день — сообщаем адреса

О запланированных на среду, 23 июля, работах предупредил поставщик услуги. С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим улицам:
В. Лупу, 81.
С 09:00 до 16:30: ул. Алба-Юлия, 87/1, 89/1, 91/1, 97, 97/105.
С 09:00 до 15:00 отключения затронут:
Ул. Парис, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 34/2, 34/3, Г. Тофан, 2, 4, 6, 43−59, Сучевица, 41, 43, 34, Алба-Юлия, 1, 3, 5/1, 5/2, И. Пеливан, 17/1, 17A, 17/3, И. Крянгэ, 82/1, 82/2, 82/4, В. Лупу, 31, 33, 33/3, Г. Александреску, 3, 3/1.
Потребителей просят запастись водой на это время.
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