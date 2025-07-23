В Перми на полтора месяца приостановили деятельность кафе на Домостроительной

В кафе «Doner kebab grill food» на ул. Домостроительной, 33б было выявлено 14 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания населению. В частности, хранение продуктов питания в заведении осуществлялось без маркировок, отсутствовали документы, позволяющие установить поставщика и производителя сырья. Также кафе не было оборудовано централизованной системой водоснабжения и канализации.
У персонала не хватало медицинских книжек и справок о прохождении необходимых медицинских исследований. Проверяющими было установлено, что при приготовлении пищи не соблюдается поточность технологических процессов, в связи с чем в небольшом помещении постоянно пересекались сырые полуфабрикаты и готовая продукция, что могло привести к перекрестному микробному и паразитарному заражению.
Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 45 суток.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения заведения. В ходе проведения исполнительных действий двери кафе были опечатаны.
Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.