В Перми на полтора месяца приостановили деятельность кафе на Домостроительной

У персонала не хватало медицинских книжек и справок о прохождении необходимых медицинских исследований. Проверяющими было установлено, что при приготовлении пищи не соблюдается поточность технологических процессов, в связи с чем в небольшом помещении постоянно пересекались сырые полуфабрикаты и готовая продукция, что могло привести к перекрестному микробному и паразитарному заражению.