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Челябинцев пригласили стать частью огромного хора на фестивале «Русское поле»

В субботу, 26 июля, в Челябинске на площади возле Торгового центра пройдёт всероссийский фестиваль «Русское поле». Жители и гости города смогут стать частью огромного хора и подпевать артистам.

Источник: Pchela.News

Услышьте мощь лучших хоров России: Челябинск, Москва (Сретенский монастырь), Сочи, Карелия, Башкортостан, Екатеринбург, Магнитогорск и другие. Это больше чем концерт — это единение! Спойте вместе русские песни, окунитесь в атмосферу: платки, кокошники, кушаки создадут неповторимый колорит.

сообщили в правительстве Челябинской области

Фестиваль начнётся в 17:00 и продлится четыре часа. Его ведущим станет известный актёр и шоумен Валдис Пельш.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, ОТВ проведёт прямую трансляцию. Она будет доступна на сайте и в социальных сетях телеканала.

Возрастное ограничение: 6+