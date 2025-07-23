Челябинцев пригласили стать частью огромного хора на фестивале «Русское поле»

Услышьте мощь лучших хоров России: Челябинск, Москва (Сретенский монастырь), Сочи, Карелия, Башкортостан, Екатеринбург, Магнитогорск и другие. Это больше чем концерт — это единение! Спойте вместе русские песни, окунитесь в атмосферу: платки, кокошники, кушаки создадут неповторимый колорит.
Фестиваль начнётся в 17:00 и продлится четыре часа. Его ведущим станет известный актёр и шоумен Валдис Пельш.
Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, ОТВ проведёт прямую трансляцию. Она будет доступна на сайте и в социальных сетях телеканала.
Возрастное ограничение: 6+