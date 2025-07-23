Сын Кадырова покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат»

Ахмат Кадыров ушел с поста президента футбольного клуба «Ахмат», об этом сообщила пресс-служба команды из Грозного. Новым главой клуба назначен 32-летний Якуб Закриев.
Отмечается, что Закриев с 2017 года занимал должность вице-президента и активно участвовал в управлении клубом. Руководство пожелало ему успехов на новом посту.
— Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба «Ахмат». Вместе победим! — говорится в публикации на сайте клуба.
В прошедшем 20 июля матче на «Ахмат Арене» хозяева уступили «Рубину» со счетом 0:2. Первый гол был забит Дарданом Шабанхаджаем на 24-й минуте, а второй — Велдином Ходжей на 51-й.
В следующем туре грозненский клуб встретится с московским ЦСКА 27 июля в 15:00 по московскому времени.
Ранее другой сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 17-летний Адам, отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов. Подробнее о мероприятии — в материале «Вечерней Москвы».
Информацию об уже прошедшем бракосочетании опубликовала в соцсетях сестра жениха Айшат Кадырова. На момент свадьбы Адаму не исполнилось 18 лет — он станет совершеннолетним только 24 ноября.