Сын Кадырова покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат»

Ранее другой сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 17-летний Адам, отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов. Подробнее о мероприятии — в материале «Вечерней Москвы».