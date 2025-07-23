В мэрии Екатеринбурга прояснили ситуацию с навязыванием школьной формы

Родители учеников лицея № 173 могут покупать школьную форму в любом магазине. Об этом заявили ЕАН в департаменте образования Екатеринбурга.
Накануне сразу несколько родителей пожаловались, что на общем собрании представители школы заявили о переходе на единую форму. При этом покупать одежду настойчиво рекомендовали в конкретной сети магазинов. Родители посчитали, что стоимость одежды в этой сети сильно завышена. По их словам, брюки там стоят от 3299 рублей, а пиджак — около 4500 рублей.
«Участникам образовательных отношений в школе № 173: учителям, ученикам и родителям — предложен общий деловой стиль одежды в синих тонах. Это служит формированию единого культурного пространства, способствует комфорту и равенству учащихся. Покупка одежды у конкретного поставщика не требуется — выбор магазинов или брендов остается на усмотрение родителей и учеников», — объяснили в департаменте.
Речь идет о скандальной школе, в которой в марте сменился директор. ЕАН рассказывал, что двое учащихся учреждения ранее совершили суицид. После этого директора лицея Светлану Куницкую сняли с поста. Школу возглавил Илья Смирнов. Родители считали, что Куницкую уволили несправедливо. По их мнению, она не могла отследить настроения всех детей в школе. Кроме того, ей удалось сформировать хороший педагогический состав, сегодня школа полностью укомплектована учителями. Родители опасались, что новый директор Илья Смирнов может внести изменения в кадровый состав. Когда он возглавлял школу № 22 на Уралмаше, то регулярно попадал в сводки новостей в связи с конфликтом с учителями.