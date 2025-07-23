В мэрии Екатеринбурга прояснили ситуацию с навязыванием школьной формы

Речь идет о скандальной школе, в которой в марте сменился директор. ЕАН рассказывал, что двое учащихся учреждения ранее совершили суицид. После этого директора лицея Светлану Куницкую сняли с поста. Школу возглавил Илья Смирнов. Родители считали, что Куницкую уволили несправедливо. По их мнению, она не могла отследить настроения всех детей в школе. Кроме того, ей удалось сформировать хороший педагогический состав, сегодня школа полностью укомплектована учителями. Родители опасались, что новый директор Илья Смирнов может внести изменения в кадровый состав. Когда он возглавлял школу № 22 на Уралмаше, то регулярно попадал в сводки новостей в связи с конфликтом с учителями.