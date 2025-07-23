За полгода в судах Пермского пресечен пронос 156 запрещенных предметов

Месяцем ранее в этом же судебном участке в ходе досмотра у 46-летнего гражданина были выявлены 3 стеклянные тары объемом 0,25 л каждая со спиртосодержащей жидкостью. При этом за пару минут до этого мужчина уверял судебного пристава, что какие-либо запрещенные предметы у него отсутствуют.