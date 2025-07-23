За полгода в судах Пермского пресечен пронос 156 запрещенных предметов

В первом полугодии 2025 года судебные приставы по ОУПДС изъяли у посетителей судов 156 предметов, представляющих опасность для окружающих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество попыток проноса сократилось на 25%.
Примечательно, что, несмотря на то, что во всех зданиях судов и судебных участков Пермского края в зоне общего доступа размещены перечни запрещенных предметов, граждане не оставляют попыток пронести в суд колюще-режущие изделия, легковоспламеняющиеся жидкости, а также наркотические средства.
Так, в апреле этого года у 36-летнего посетителя одного из судебных участков Ленинского района судебный пристав по ОУПДС обнаружил в сумке контейнер с веществом растительного происхождения. Пермяк был привлечен к административной ответственности и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Месяцем ранее в этом же судебном участке в ходе досмотра у 46-летнего гражданина были выявлены 3 стеклянные тары объемом 0,25 л каждая со спиртосодержащей жидкостью. При этом за пару минут до этого мужчина уверял судебного пристава, что какие-либо запрещенные предметы у него отсутствуют.
За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлекаются к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.