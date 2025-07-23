Из-за подтопления на нескольких улицах Минска остановилось движение троллейбусов и автобусов

С 8.14 на ул. Гурского, ул. Льва Сапеги в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 8,31,39,47,53 и автобусов на маршруте № 166.
Также с 8.05 остановлено движение троллейбусов и автобусов по ул. Глаголева в обоих направлениях.
С 8.29 на ул. Казинца в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусных маршрутов № 19,27,82.
С 8.35 на ул. Мирошниченко, МКАД в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 109 В, 162,146.
С 8.37 на пр. Партизанском, остановочный пункт «Мотовелозавод» в направлении площади Ванеева из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3,16,19,30,36,59.