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Из-за подтопления на нескольких улицах Минска остановилось движение троллейбусов и автобусов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за подтопления на улицах Гурского и Льва Сапеги в Минске остановилось движение троллейбусов и автобусов на ряде маршрутов, сообщили БЕЛТА в Минсктрансе.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: БЕЛТА

С 8.14 на ул. Гурского, ул. Льва Сапеги в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 8,31,39,47,53 и автобусов на маршруте № 166.

Также с 8.05 остановлено движение троллейбусов и автобусов по ул. Глаголева в обоих направлениях.

С 8.29 на ул. Казинца в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусных маршрутов № 19,27,82.

С 8.35 на ул. Мирошниченко, МКАД в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 109 В, 162,146.

С 8.37 на пр. Партизанском, остановочный пункт «Мотовелозавод» в направлении площади Ванеева из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3,16,19,30,36,59.