Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс «Горизонты» в Оренбуржье

В Оренбурге состоялось торжественное открытие первого в регионе иммерсивного музея «Горизонты», где история спецоперации оживает через подлинные артефакты, переданные волонтерами и бойцами. Уже в первый день экспозиция стала центром притяжения для тех, кто хочет понять, как ковалась победа в новых регионах России.
Главным символом музея стала УАЗ- «Буханка», купленная на средства жителей Оренбуржья для нужд армии. Машина, изрешеченная осколками, теперь — экспонат, а ее история — часть экскурсии. «Каждый след от пули — это спасенные жизни, каждый вмятина — доказательство стойкости наших ребят», — пояснил руководитель комплекса Андрей Терехов, который лично организовал 46 гуманитарных конвоев в зону СВО.
В павильоне собраны трофеи, обмундирование, письма и личные вещи бойцов, превращенные в интерактивные инсталляции. Посетители могут услышать аудиозаписи с фронта, увидеть карты с отметками операций и даже подержать в руках предметы, побывавшие в эпицентре боев. «Это не просто музей — это мост между теми, кто сражался, и теми, кто должен помнить», — подчеркнул Терехов.
Пока открыт один павильон, но в планах — расширение до полноценного комплекса с VR-зонами и образовательными программами для школьников. Власти региона обещают поддержку: «Такие проекты — основа патриотизма. Здесь нет места фейкам, только факты», — заявили в администрации.
Музей уже называют «народной летописью СВО». Его создатели уверены, что правда, подкрепленная реальными свидетельствами, — самое мощное оружие против забвения.