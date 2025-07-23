Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс «Горизонты» в Оренбуржье

В павильоне собраны трофеи, обмундирование, письма и личные вещи бойцов, превращенные в интерактивные инсталляции. Посетители могут услышать аудиозаписи с фронта, увидеть карты с отметками операций и даже подержать в руках предметы, побывавшие в эпицентре боев. «Это не просто музей — это мост между теми, кто сражался, и теми, кто должен помнить», — подчеркнул Терехов.