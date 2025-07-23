В географическом центре Самары снесут двухэтажный дом 1949 года постройки

Деревянное здание находится в Октябрьском районе города. Департамент управления имуществом ищет подрядчика для работ.
Начальная цена контракта — 1,65 млн рублей. Разместили на сайте госзакупок 18 июля. Снести аварийный двухэтажный дом 1949 года на улице Артемовской, 24, литера Ю нужно в течение 15 дней с момента подписания соглашения.
Площадь постройки — 421,8 кв. м. Объект с несущими продольными и поперечными стенами на бутовом ленточном фундаменте. Ремонт и обновления нецелесообразны, сказано в документах.
«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, не вправе приостанавливать их», — говорится в проекте контракта.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 29 июля. Итоги подведут 31-го числа.
Ранее писали, что в столице региона по требованию прокуратуры сровняют с землей аварийный дом на улице Казачьей.
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