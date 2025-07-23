Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В географическом центре Самары снесут двухэтажный дом 1949 года постройки

Деревянное здание находится в Октябрьском районе города. Департамент управления имуществом ищет подрядчика для работ.

Деревянное здание находится в Октябрьском районе города. Департамент управления имуществом ищет подрядчика для работ.

Начальная цена контракта — 1,65 млн рублей. Разместили на сайте госзакупок 18 июля. Снести аварийный двухэтажный дом 1949 года на улице Артемовской, 24, литера Ю нужно в течение 15 дней с момента подписания соглашения.

Площадь постройки — 421,8 кв. м. Объект с несущими продольными и поперечными стенами на бутовом ленточном фундаменте. Ремонт и обновления нецелесообразны, сказано в документах.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, не вправе приостанавливать их», — говорится в проекте контракта.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 29 июля. Итоги подведут 31-го числа.

Ранее писали, что в столице региона по требованию прокуратуры сровняют с землей аварийный дом на улице Казачьей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.