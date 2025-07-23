Экологи зафиксировали новое превышение сероводорода в воздухе Омской области

22 июля передвижная эколаборатория проверила качество воздуха в селе Дружино Омского района. Причина — жалобы местных жителей на ночное загрязнение. На улице 5-я Весенняя выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,75 раза, показатель составил 0,014 мг/м3. Об этом сообщили в минприроды.