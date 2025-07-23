Экологи зафиксировали новое превышение сероводорода в воздухе Омской области

22 июля передвижная эколаборатория проверила качество воздуха в селе Дружино Омского района. Причина — жалобы местных жителей на ночное загрязнение. На улице 5-я Весенняя выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,75 раза, показатель составил 0,014 мг/м3. Об этом сообщили в минприроды.
«На региональном автоматизированном посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. 10 лет Октября зарегистрировано превышение ПДК сероводорода в 17.20 ч. 22.07.2025, концентрация составила 0,0103 мг/м3 (1,29 ПДК)», — также рассказали в ведомстве.
На 24 июля специалисты прогнозируют пониженный общий уровень загрязнения воздуха.
Ранее «КП Омск» сообщила о планируемой газификации северных районов региона.