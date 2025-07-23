На экс-мэра Керчи завели еще три дела

Брусаков задержан в мае 2025 года. Экс-мэр заключен под стражу на два месяца. Он проходит по делу, связанного с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года. Ей предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе.