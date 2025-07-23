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На экс-мэра Керчи завели еще три дела

В отношении бывшего главы администрации города Керчь Святослава Брусакова возбуждены еще три уголовных дела. Изначально бывший чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Бывшего чиновника арестовали на два месяца.

В отношении бывшего главы администрации города Керчь Святослава Брусакова возбуждены еще три уголовных дела. Изначально бывший чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

«В производстве следственного отдела УМВД России по городу Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С. А. по статьям “Превышение должностных полномочий”, “Злоупотребление должностными полномочиями”), а также по части 1 статьи 285 УК РФ», — говорится в материалах дела. С ними ознакомились РИА Новости.

Брусаков задержан в мае 2025 года. Экс-мэр заключен под стражу на два месяца. Он проходит по делу, связанного с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года. Ей предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе.

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