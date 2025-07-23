Молодой сын Кадырова покинул пост президента «Ахмата»

Профессиональная деятельность Закриева госслужбе в Чеченской Республике характеризовалась быстрым продвижением. Уже на старте своей карьеры он занимал ответственные должности в региональных структурах управления. В период с 2013 по 2016 год он последовательно занимал пост заместителя начальника администрации, а затем возглавил секретариат главы Чеченской Республики.