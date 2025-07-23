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Молодой сын Кадырова покинул пост президента «Ахмата»

Ахмат Кадыров ушел с поста президента футбольного клуба «Ахмат». На этом месте его заменил 32-летний Якуб Закриев, сообщили в клубе.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат покинул пост президента футбольного клуба.

Ахмат Кадыров ушел с поста президента футбольного клуба «Ахмат». На этом месте его заменил 32-летний Якуб Закриев, сообщили в клубе.

«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», — говорится в заявлении пресс-службы ФК «Ахмат».

Профессиональная деятельность Закриева госслужбе в Чеченской Республике характеризовалась быстрым продвижением. Уже на старте своей карьеры он занимал ответственные должности в региональных структурах управления. В период с 2013 по 2016 год он последовательно занимал пост заместителя начальника администрации, а затем возглавил секретариат главы Чеченской Республики.

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